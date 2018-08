Een krekel is niet onsmakelijker dan een mossel

Landbouwminister Carola Schouten verwacht dat het kweken van insecten wel eens een hele grote groeier voor de landbouwsector kan zijn. ,,We staan waarschijnlijk aan de vooravond van een sterke groei van het gebruik van insecten als productiedier'', voorspelt de bewindsvrouw.

Volgens Schouten zijn de eiwitrijke krekels, sprinkhanen en meelwormen een goede vleesvervanger en zijn de beestjes veel milieuvriendelijker te kweken dan kippen, varkens en koeien.

Pannenkoeken

Zeeland lijkt vooralsnog niet om. Op een passerende foodtruck na is de Sligro is een van de weinige plekken in de provincie waar insecten als voedsel verkocht worden. Aan de presentatie in de Vlissingse vestiging ligt het niet. Mira de Neef van Ruig heeft er werk van gemaakt om te laten zien dat er zoveel meer kan met insecten dan als een soort alternatief voor het schaaltje pinda's. Pannenkoeken met meelwormen, verleidelijke chocolaatjes, versierd met wat dode krekels voor die bijzondere smaak. ,,Het doet een beetje denken aan een notensmaak'', legt ze uit.

Ze bladert door het insectenkookboek en wijst een Aziatische kraam aan waar naast garnalen ook van allerlei insecten te koop zijn. ,,Zo'n garnaal, die ziet er toch precies zo uit als een krekel?''

Normaal

Niettemin blijft het land dat rauwe vis bij de staart pakt en opeet, het eten van insecten als vreemd zien. ,,In China is het heel normaal'', relativeert De Neefs collega Theo van Schaik die een insect helemaal niet onsmakelijk vindt. ,,Heb je een mossel al eens goed bekeken?''

,,In de Randstad zijn ze daar verder mee dan in Zeeland'', denk De Neef. ,,Blijkbaar zijn we toch een beetje stug. Kinderen onder de twaalf hebben daar weer helemaal geen last van. Die steken het zo in hun mond. Als ze ietsje ouder worden doen ze dat niet meer. Pas later durven mensen weer iets uit te proberen. Maar het blijft toch een beetje in de Wedden Dat-sfeer hangen; zie mij eens durven.''

Opvoeden

Koen Funk van De Vliegende Hollander in Middelburg praat vol enthousiasme over insecten. Vooral bij de proeverijen in zijn biercafé komen de beestjes bij hem op tafel. Vol overgave vertelt hij over de nieuwe bijzondere smaken en culinaire combinaties die mogelijk zijn met insecten. ,,Een gefrituurde sprinkhaan gaat bijvoorbeeld prima met een bier met gembersmaak. We zijn altijd op zoek naar smaken die goed paren. Als we het insectenschaaltje presenteren met meelwormen en sprinkhanen gaan mensen er foto's van maken. Dan heb je ineens de aandacht. Dat is natuurlijk prima reclame voor de zaak. De eerste krekels worden voorzichtig gegeten, een beetje lacherig, zo van 'kijk eens wat ik doe', maar als ze er meer van eten, wordt het al snel heel gewoon. Het is gewoon een kwestie van opvoeden. Mensen laten wennen.''

Volgens eigen ervaring is Funk met de kleine beestjes op het menu van De Vliegende Hollander een van de weinigen die het aandurft. ,,Ik zie het verder bij niemand. We hebben het nu een jaar of twee, drie op de kaart en ik kan het alleen maar aanraden bij de conculega's. Het maakt het interessant.''

Vleesvervanger

Steeds meer mensen kiezen er voor vegetarisch of zelfs veganistisch te eten. Insecten zouden een prima alternatieve vleesvervanger kunnen zijn, stelt minister Schouten. ,,Ik weet alleen niet hoe vegetarisch insecten eten is'', bedenkt Funk. ,,Ik vraag meestal of mensen vegetarisch zijn en of ze bezwaren hebben tegen het eten van insecten.''

Volgens De Neef en Funk is het een kwestie van tijd, eer ook Zeeland gewend is aan het eten de krokante bite van de krekel. ,,Over een jaar of 25 is het heel normaal geworden'', denkt Funk. ,,Hoewel... misschien vinden we over 25 jaar insecten eten ook weer heel erg zielig en kan dan ook al niet meer.''