Een klas met alleen maar jongens: ‘Heel gezellig! We doen alles samen’

Wachten op je beurt bij Oranjezon, maar hausse aan wandelaars geen probleem voor natuur

9 november VLISSINGEN - Een wachtrij voor het draaihek naar Oranjezon, fileparkeren bij Rammekenshoek en processiewandelen in De Manteling en De Piet: het was heel druk in de bossen van Staatsbosbeheer afgelopen weekeinde. Maar een probleem voor de natuur is het niet meer, zegt boswachter publiekszaken in Zeeland, Karel Leeftink.