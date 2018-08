Een kijkje in het historische mijnenmagazijn in Veere

Nelly Frijda met Frits Lambrechts in Zeeuwse film

7:00 VLISSINGEN - Nelly Frijda speelt samen met Frits Lambrechts de hoofdrol in de korte Zeeuwse speelfilm 'En ik van jou'. De opnamen werden donderdag in woonzorgcentrum Scheldehof in Vlissingen afgerond. Dat Lambrechts meedeed, was al eerder bekend. De medewerking van Frijda werd tot en met de opnamen geheimgehouden