Een kijkje in de atoomschuilkelder in Middelburg: in een tijdcapsule naar de Koude Oorlog

video Met een grijper en een vuilniszak op stap. In een stad, dorp en in de natuur. Deze troep kom je er tegen

19 maart GOES - Het makkelijkst is om je afval op straat te gooien. Een beetje meer rommel kan best, toch? Of is het fijner als je straat of buurt schoon is? Velen vinden gelukkig van wel. Duizenden van hen gaan zaterdag, tijdens de Landelijke Opschoondag, de straat op. Om de troep van anderen op te ruimen. Wij gingen alvast rapen; in een stad, een dorp en in de natuur. Wat je dan tegenkomt...