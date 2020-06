Een kerk behouden, dat is lastig en duur - toekomstvisie moet gemeenten helpen

Is drie keer scheeps­recht voor het Julianabad in Arnemuiden?

11:07 ARNEMUIDEN - Drie keer is scheepsrecht. Of dat ook geldt voor het Julianabad in Arnemuiden, is nog maar de vraag. Toch doen drie inwoners opnieuw een poging het buitenbad te redden. Wim Dodmond: ,,Misschien zien wij nog een andere weg, als we er eens met een frisse blik naar kijken.”