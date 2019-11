Een joods meisje overleefde in de Lovenpolder bij Hoek: Opeens had Adrie er een zusje bij

Dit is het twintigste deel van de serie waarin Zeeuwse ooggetuigen verhalen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vertelt Adrie van Overdulve-de Kraker (1937) hoe ze in de Lovenpolder bij Hoek met het joodse onderduikmeisje Marion haar slaapkamer mocht delen: ,,Ze was stil, verlegen. Donker haar. Gelukkig was mijn zus Janneke ook donker, dus dat waren we gewend.”