Een jaar geleden was het terrasweer. Waar blijft de lente nu?

EENS EEN ZEEUW Jurgen verkocht zijn goedlopen­de zaak en vertrok naar Ecuador: ‘Ik ging er op de bonnefooi naartoe en had geen idee wat ik daar wilde doen’

,,Ik ben maar 1.64 meter en in Nederland kon ik geen vrouwen van mijn lengte vinden. Daarom ben ik naar het buitenland vertrokken”, zegt Jurgen Spelier (56) meteen gevolgd door de woorden: ,,Dat is natuurlijk maar een geintje.” De reden waarom hij in 1998 wel uit ’s Heerenhoek vertrok om zich in Ecuador te vestigen laat zich wat lastiger onder woorden brengen. ,,Noem het maar intuïtie”, laat Jurgen weten.