Eén jaar 100 op de A58: de politie controleert nu veel vaker

Zeeland Geboekt In Oostburg dronken wolven uit de verlaten waterput­ten

7:30 Het is een prachtige, nieuwe geschiedenis van Oostburg. Dat zou je niet meteen denken. ‘Bronnenpublicaties West-Zeeuws-Vlaanderen’ staat er op de cover. Dat is dit kloeke boekwerk over Oostburg in de jaren 1604-1648 zeker. Maar in de inleidende hoofdstukken geven de Sluise archivaris Geert Stroo en historicus André Bauwens in Aardenburg meteen al een bondig overzicht van het wel en wee van Oostburg in die periode.