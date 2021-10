Een inbraak: ‘Alsof er een tornado door je huis en je hoofd is gegaan’

Wat een heerlijke vakantie had moeten worden aan de Franse westkust, eindigde voor Bernadette en Ferrie (beiden 74) Moubis uit Hulst in een nachtmerrie. De caravan was gepakt voor vijf weken, maar na negentien dagen ontvingen ze telefoon van hun zoon Thomas: ,,Er is ingebroken.” De ravage die ze aantroffen is ongelooflijk, de gestolen spullen: onvervangbaar, het emotionele leed: onmeetbaar, het gedoe achteraf: onevenredig.

Al 26 jaar woont de familie Moubis in de Dullaertwijk. Sinds ze een paar jaar geleden nieuwe buren kregen, werd het er alleen maar nog gezelliger op. De buren werden dikke maatjes, elke weekend wordt ingeluid met een Ricardje, ze genieten van etentjes en gaan zelfs samen op vakantie. Het pensioen van buurman Bennie (66) en buurvrouw Marianne (65) zou worden gevierd met een vijf weken lange gezamenlijke vakantie in het zo geliefde ‘la douce France’ van het echtpaar Moubis; een trektocht langs de westkust, die Ferrie tot in de puntjes had uitgestippeld; eerst naar de Vendée, dan terug via Bretagne en Normandië. De caravans werden ingepakt, de zonen van beide stellen en enkele buurtgenoten kregen de verantwoordelijkheid over de post en de plantjes. Met de wetenschap in het achterhoofd dat een paar weken geleden even verderop in de straat is ingebroken, besteden de vakantiegangers extra aandacht aan het hermetisch afsluiten van hun huizen. Poorten en deuren op slot, rolluiken dicht, beveiligingscamera aan.