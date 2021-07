Een hamburger van Zeeuwse veldbonen: ‘Hier kun je op een feestje wel mee rondgaan’

VIDEO | POLLVegetarische snacks van veldbonen, zijn die te pruimen? Bij Meatless in Goes zetten we onze tanden in hamburgers en frikadellen van veldbonen die op de Zeeuwse klei zijn geteeld. Vooral de hamburger waarin ook wat wortel zit, krijgt opgestoken duimen. De smaakpapillen noteren: prima beet en textuur en ook fijn gekruid, als mis je een beetje het vet van een rundvleeshamburger. Toch: ,,Hier kun je op een feestje mee rondgaan!”