Een halve portie in een restaurant? - 'Kies maar uit het kindermenu'

De frustratie zorgde ervoor dat ‘kleine porties’ werd geboren. Anderhalve week geleden ging de facebookpagina online: in no-time had die ruim duizend volgers. Mensen delen er massaal positieve en negatieve ervaringen in restaurants in het hele land.



,,Ik ben compleet overdonderd”, zegt De Blaeij. ,,Blijkbaar is er een enorme behoefte aan halve porties.” Via sociale media en een website, die eind september de lucht in gaat, willen De Blaeij en haar vriend Léon Jobse zoveel mogelijk horeca-adressen verzamelen waar mensen terecht kunnen voor kleine porties. ,,Deze horecagelegenheden moeten beter vindbaar worden.” Het platform wil ook een keurmerk toekennen. ,,We willen criteria opstellen waar restaurants aan moeten voldoen. Bieden restaurants kleine of halve porties aan? Of mogen mensen ’s avonds bijvoorbeeld ook van de lunchkaart bestellen?”