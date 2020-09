Een half jaar corona: Zeeuwen blikken terug op ‘een onwerkelijke tijd’

,,Het is onwerkelijk wat er is gebeurd. Onze moeder – we zijn met drie kinderen - was 84 maar nog hartstikke fit en sterk. Elke dag fietste ze zeker vijftig kilometer en ze ging nog met vriendinnen op vakantie naar Oostenrijk, waarbij mijn moeder alles regelde en zelf reed. Wij waren er dan ook van overtuigd dat ze 94 zou worden.”

,,Eind maart voelde ze zich niet lekker; ze was verkouden, had hoofdpijn en verloor haar smaak. Van dat laatste was toen nog niet bekend dat het een symptoom was. ‘Dan moet je binnenblijven’, zeiden wij meteen. Het vervelende is dat ik sinds een jaar hartpatiënt ben, dus ik mocht haar niet meer bezoeken. Behoorlijke koorts kreeg ze. Ondertussen was haar urine al gecheckt bij de huisarts en kreeg ze een antibioticakuur omdat er aan een blaasontsteking werd gedacht. Er kwam iemand langs van de huisartsenpraktijk. ‘We denken niet dat het corona is’, zei die. ‘Ze moet gewoon die kuur afmaken, zes paracetamol per dag nemen en dan kijken we het nog even aan’.”