Een erehaag voor voorleeskampioen Guus (11): ‘Ik hoop dat andere kinderen lezen ook leuk gaan vinden’

PORTRET | met video Leo Vroegop knokt voor het goede doel in naam van zijn overleden broer: ‘Soms komt het weer even hard binnen’

SINT-ANNALAND - Het overlijden van zijn 27-jarige broer Siem was één van de dieptepunten in zijn leven. Maar samen met een groep dorpsgenoten zorgde Leo Vroegop ervoor dat er toch iets moois voortkwam uit deze verdrietige gebeurtenis. Schijnbaar onvermoeibaar is de inwoner van Sint-Annaland nu al vijftien jaar het gezicht van de Vrienden van Siem. ,,Soms komt het weer even hard binnen.”

30 mei