Eén en twee jaar cel voor tienerbroers, die Tim (15) uit Middelburg vermoordden

De broers (16 en 17) die verantwoordelijk zijn voor de moord op Tim van der Steen (15) uit Middelburg krijgen respectievelijk één jaar cel en jeugd-tbs, en twee jaar cel plus tbs met dwang. Voor de jongste is het de maximale jeugdstraf, bij de oudste is het volwassenstrafrecht toegepast.

Een maand geleden eiste het Openbaar Ministerie één jaar cel en jeugd-tbs tegen de tiener, die 15 jaar was toen hij het misdrijf pleegde. Een dag later kwam de officier van justitie met een forse eis tegen zijn broer: 12 jaar cel en tbs. Het OM vond dat er moest worden afgeweken van het jeugdstrafrecht, iets wat voor 16- en 17-jarigen mogelijk is als een jeugdstraf niet past bij hun ontwikkeling of het misdrijf te ernstig is.

De rechter gaat daarin gedeeltelijk mee. Op het vonnis tegen de oudste is wel het volwassenstrafrecht toegepast, maar de tweejarige celstraf die hem wacht is even hoog als de maximumstraf voor een jeugdige. ,,Er is sprake van een complexe problematiek, dus volgen we het advies van deskundigen om snel aan langdurige behandeling te beginnen’’, zei de rechter over de oudste van de twee.

Chillen in Dauwendaele

De jonge Tim werd op 9 januari met zware verwondingen gevonden in de Middelburgs wijk Dauwendaele, waar hij met de oudste van de twee had afgesproken om te ‘chillen’. Hij bleek zeventien keer gestoken (onder meer in zij, rug en hals) en had veel bloed verloren. De Middelburgse tiener werd met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht en stierf drie dagen later aan zijn verwondingen. ‘s Avonds werden de twee - uit huis geplaatste - broers (toen 15 en 16) in de woning van hun moeder aangehouden, op een steenworp afstand van de plek waar Tim was achtergelaten.

Volgens het Openbaar Ministerie hadden de broers bewust een plan gemaakt om Tim van het leven te beroven. Vermoedelijk speelde daarbij een rol dat Tim nog een schuld van vijftig euro had openstaan bij de 17-jarige met wie hij bevriend was.

Volle rechtbank

De rechtbank zat dinsdag vol met familie en vrienden van Tim. Ook de broers waren erbij. ,,Jullie hebben je samen schuldig gemaakt aan de moord op Tim’’, zei de rechter de twee, die met een mondkapje in de zaal zaten. ,,Door jullie toedoen is Tim een toekomst ontnomen.’’

Volgens de rechter zijn beide broers schuldig aan de moord, ook al heeft de jongste verklaard dat hij de fatale steken met een speciaal aangeschaft mes heeft toegebracht. De rechter acht voorbedachten rade bewezen. Uit getuigenverklaringen is gebleken dat de moord gepland was.

De vraag of beide broers de moord samen hebben gepleegd, moet volgens de rechter met ‘ja’ beantwoord worden. De oudste was volgens de rechter de initiator omdat hij een afspraak met Tim regelde. Dat zijn broertje stak, doet daar volgens de rechter niks aan af. ,,Hij had zijn broertje tegen kunnen houden.’’

Celstraf van één jaar met PIJ-maatregel

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, die vorige maand achter gesloten deuren plaatsvond, eiste het OM tegen de 16-jarige een celstraf van één jaar en een PIJ-maatregel, ook wel bekend als jeugd-tbs. Met een PIJ-maatregel wordt een jongere met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis opgenomen in een justitiële jeugdinrichting. Daar krijgt hij een intensieve behandeling en begeleiding om herhaling van het gepleegde misdrijf te voorkomen. De PIJ-maatregel wordt voor 3 jaar opgelegd en kan 1 of 2 keer worden verlengd, met een maximumduur van in totaal 7 jaar. Als het noodzakelijk is, kan de PIJ-maatregel na die periode worden omgezet naar een maatregel van terbeschikkingstelling (tbs).

Een dag later kwam de officier van justitie met een ‘volwassen’ eis tegen de broer: 12 jaar cel en tbs. Het OM vond dat er moest worden afgeweken van het jeugdstrafrecht, iets wat voor 16- en 17-jarigen mogelijk is als een jeugdstraf niet past bij hun ontwikkeling of het misdrijf te ernstig is.

Dat jeugdigen volgens het volwassenenstrafrecht worden berecht, komt niet vaak voor omdat het ‘opvoedkundige karakter’ van een straf zwaar weegt. Onderzoeker Peter van der Laan zei daar na de strafeis in de zaak-Tim dit over: ,,Bij jeugdigen is het nu eenmaal zo dat de persoonlijke omstandigheden, de ontwikkelfase waarin ze zitten, een grote rol spelen als het gaat om verwijtbaarheid. Uit rapportages van deskundigen moet blijken welke behandelmogelijkheden er zijn.’’

Een week na de strafeis in Middelburg kwam de Raad voor de Kinderbescherming met een voorstel om wettelijk vast te leggen dat kinderen tussen twaalf en achttien jaar altijd volgens het jeugdstrafrecht te veroordelen voor een delict. ‘Bij het toepassen van het volwassenenstrafrecht op minderjarigen neemt de kans toe dat diegene na vrijkomen opnieuw de fout ingaat’, stelt de Raad voor de Kinderbescherming. ‘Dat is niet alleen schadelijk voor de minderjarige, maar zeker ook voor de samenleving als geheel.’

