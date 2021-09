Een eigen vakantiehuis in Oostkapelle: ‘We zijn ontzettend grote bofkonten’

Marian: ,,We hebben vroeger altijd veel gekampeerd. Bijna elk jaar gingen we met de caravan naar Frankrijk. Maar op een gegeven moment vond ik het daar veel te warm worden. 30 tot 35 graden, daar kon ik niet meer tegen.”

Johan: ,,Dus gingen we wat vaker naar Zeeland. Zo vaak dat we dachten: zouden we hier niet iets voor onszelf kopen? We gingen op zoek naar een huisje in Zoutelande en zijn regelmatig ergens gaan kijken, maar er was elke keer wel wat.”