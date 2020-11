Een duurzame golfbreker die ook geld kan opleveren ligt over een jaar in de Oosterschelde

Column Wendy Wagenmakers Op Instagram zag ik iemand de pietjes overschil­de­ren - alle 485

7:00 Vertwijfeld stond ik voor de toonbank. Ze zagen er heerlijk uit, die chocoladeletters, maar was dat pietje nou bruin omdat het was gemaakt van chocolade of zou ik hiermee racistische denkbeelden tentoonspreiden? Kon de donkere juf van mijn dochter dit wel waarderen?