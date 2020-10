Een dringend advies voor mondkapjes in middelbare scholen: dat is te vrijblijvend

Het besluit van Slob kwam nadat het ziekteverzuim op middelbare scholen in de eerste weken van het schooljaar naar recordhoogte steeg. Elke dag moeten tientallen leerlingen lessen missen, omdat ze zelf besmet zijn met het coronavirus, omdat ze verkouden zijn, een ziek familielid hebben of wachten op een testuitslag. Het hoge aantal besmettingen onder jongeren zorgt voor stress bij docenten: zij moeten zich dagelijks mengen tussen leerlingen in drukke gangen. Anderhalve meter afstand houden is dan een uitdaging. Daarnaast laait de discussie over de ventilatie van schoolgebouwen op, nu de herfst is begonnen. Op veel scholen laat de ventilatie te wensen over, en dus moeten de ramen openstaan voor frisse lucht.

Mondkapjes zijn niet hét middel tegen corona, erkent de VO-raad op haar website, ‘maar kunnen bijdragen aan het voorkomen van besmettingen’. De mondkapjes gaan op in gangen, kantines en aula’s, is het dringende advies. In de klaslokalen mogen ze af. Tijdens praktijklessen in het vmbo moeten de gezichten altijd bedekt worden, omdat het dan niet altijd mogelijk is om afstand te houden. Docenten moeten immers dicht bij leerlingen staan om ze te helpen met het bedienen van technische machines.

‘Pubers gebaat bij duidelijkheid’

De landelijke richtlijn is te vrijblijvend. Want of er daadwerkelijk mondkapjes gedragen worden op de middelbare scholen, is nu afhankelijk van het beleid van de school. In Zeeland gaan de scholen er verschillend mee om. De Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen kozen meteen voor een mondkapjesplicht. ,,Want pubers zijn gebaat bij duidelijkheid”, zei Piet de Witte, bestuurder van de Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen, afgelopen week in de PZC. Leerlingen die hun mondkapje vergeten of bewust niet dragen, moeten – na een waarschuwing – een uur nakomen. Het Lodewijk College had er al ervaring mee opgedaan. Op de locatie Zeldenrustlaan in Terneuzen waren leerlingen sinds de zomervakantie al verplicht om mondkapjes te dragen. Landelijk zijn er ook steeds meer scholen die leerlingen verplichten om hun neus en mond te bedekken.

De middelbare scholen boven de Westerschelde houden het bij een dringend advies. Want als je de mondkapjes verplicht stelt, moet je leerlingen ook straffen als ze zich er niet aan houden. Schoolleiders hebben geen trek in aanvaringen met ouders, die het nut van de mondkapjes niet inzien. Bovendien is een mondkapjesplicht niet van de ene op de andere dag in te voeren: scholen moeten daarvoor toestemming vragen van de medezeggenschapsraad, omdat het opgenomen moet worden in het leerlingenstatuut en de arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Wisselende ervaringen

De eerste ervaringen met het mondkapjesadvies zijn wisselend. Op sommige scholen bedekken de meeste leerlingen hun gezicht, ook al is het niet verplicht een mondkapje te dragen. Op andere scholen doet een groot deel het niet. Sommige scholen sluiten niet uit dat er komende week alsnog een plicht komt, omdat de leerlingen het advies tot nu toe nog maar mondjesmaat opvolgen.

Het dringende advies geeft pubers de ruimte zelf te beslissen of ze een mondkapje willen dragen. Natuurlijk worden ze aangesproken door conciërges of docenten, en soms aangemoedigd door hun ouders. Maar niemand die ze iets kan maken als ze weigeren. En welke 15-jarige is dapper genoeg om een mondkapje op te zetten, als de meerderheid van de klas hem thuislaat?

Slob en de VO-raad zouden er goed aan doen om het dringende advies alsnog om te zetten in een plicht. Dan hoeven scholen niet in discussie met leerlingen en hun ouders. Bovendien zorgt een plicht ervoor dat iedereen daadwerkelijk een mondkapje draagt. Want als maar een deel van de leerlingen het gezicht bedekt, dan is er nog niets gewonnen.

Volledig scherm Cornelleke Blok © Lex De Meester