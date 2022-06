Eén dode na tornado op Schouwen-Duiveland, veel huizen onbewoonbaar

Buurtbewoners zeggen dat de minitornado binnen twee minuten een spoor van vernielingen achterliet. ,,Het was een harde klap en binnen twee minuten was het gebeurd.” Vanaf de haven naar de wijk Malta zijn schoorstenen van huizen gewaaid en daken ingestort. Hoeveel gewonden er zijn is nog niet duidelijk. Lange tijd werd naar een mogelijk slachtoffer gezocht na een gerucht dat er nog iemand zoek was.

De politie roept bewoners op om binnen te blijven omdat er nog dakpannen op straat kunnen vallen. Het weer boven Zierikzee is nog steeds onrustig en mogelijk zijn er nog meer buien op komst. ,,Er zijn veel mensen die naar het gebied gaan om te kijken of te helpen, dit belemmert de hulpdiensten en kan gevaarlijk zijn door loshangende takken, dakpannen", meldt de VRZ.

Brandweer en politie zijn momenteel het gebied in kaart aan het brengen en kijken welke huizen wel en niet meer bewoonbaar zijn. Hotel Congrescentrum de Zeeuwse Stromen heeft kamers ter beschikking gesteld aan bewoners die niet meer in hun huis kunnen.

Honderd huurhuizen beschadigd

Volgens Marco van der Wel, directeur van woningcorporatie Zeeuwland, zijn 100 van de 400 à 500 huurhuizen in Zierikzee beschadigd geraakt door de windhoos. De schade loopt volgens hem in de miljoenen. Hoeveel huurders vanavond niet terug kunnen naar huis, is onduidelijk. Het blok van vijf huizen aan de Calandweg waar het dak van af is gewaaid, is in elk geval onbewoonbaar. Van der Wel sluit niet uit dat sommige woningen niet meer kunnen worden opgeknapt.

Rond het middaguur trok de tornado over Schouwen-Duiveland. In Zierikzee waaiden daken van vijf huizen en vielen bomen om. Een huis aan de Calandweg stortte gedeeltelijk in. Brandweer en andere hulpdiensten rukten daarna massaal uit.

In De Kanterlaan liggen overal brokstukken. Op het Havenplein en aan het Havenpark zijn bomen naar beneden gekomen. Het terras van eetcafé de Banjaard aan de Nieuwe Haven ligt overhoop. Mensen kwamen geschokt hun huizen uitrennen. De grootste ravage is aan de Calandweg. Daar waaiden van meerdere woningen het dak er af.

De windhoos werd voor het eerst gezien bij Burghsluis. Daarna werd ie ook verschillende keren gefotografeerd en gefilmd boven Zierikzee. Naast de windhoos trokken ook felle regen- en onweersbuien over Zeeland. Door de windhoos kwam ter hoogte van Brouwershaven een schip in de problemen. Deze kon op eigen kracht naar Brouwershaven varen.

Wat is een tornado?

Volgens Weeronline was er sprake van een ‘zwakke’ tornado in Zierikzee. ,,Een tornado kun je het beste zien als een wervelwind van enkele tientallen tot enkele honderden meters breed. Hij is vaak zichtbaar als ‘slurf’ onder een bui, doordat waterdamp condenseert in de wervel of doordat materiaal vanaf het aardoppervlak wordt opgetild.”

Een tornado ontstaat onder een fikse onweersbui. Er zijn twee belangrijke zaken die de kans op het ontstaan van een tornado groter maken. Er is een flink verschil in wind in de onderste (paar) kilometer nodig. Dit kan zowel in richting als in snelheid zijn. Daarnaast moet de wolkenbasis (de hoogte van de onderkant van de buienwolk) laag zijn.

Tornado ingedeeld in schaal van 0-5

Tornado’s worden ingedeeld volgens de Enhanced Fujita Scale. Deze schaal loopt van EF0 tot EF5. De schaal is gebaseerd op de optredende schade aan bouwconstructies.

De levensduur van een tornado is meestal het beste uit te drukken in minuten. Een zeer krachtige houdt het weleens enkele uren uit.

Eerdere tornado’s in Nederland

Jaarlijks komen in Nederland 1-3 tornado’s voor. Enkele bijzonder zware tornado’s trokken over het land op 25 juni 1967. Op een camping in Chaam (Noord-Brabant) vielen twee doden en 10 gewonden. In Tricht (in de Betuwe) verloren vijf mensen het leven en waren tientallen gewonden.

Op 17 augustus 1992 trok een tornado over Ameland. Op een camping bij het plaatsje Nes viel één dode en raakten vijf mensen gewond.

De meest gefilmde en gefotografeerde tornado in Nederland was de tornado in Amsterdam op 9 augustus 2019. Deze zwakke tornado (windhoos) trok ook over het IJ en richtte niet veel schade aan.