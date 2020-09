Een DDoS-aanval is niet te voorkomen, zegt getroffen provider DELTA

Maandag wist de provider de schade te beperken, zodat maximaal 20 procent van de klanten hinder ondervond. Mensen konden niet internetten, Netflix kijken, deelnemen aan online-vergaderingen of online contact met klanten hebben. Van der Hulst: ,,Hoe groot de maatschappelijke schade is? Daar is geen antwoord op te geven. Deze vorm van criminaliteit is buitengewoon vervelend. Niet alleen voor ons, maar vooral voor onze klanten. Wat je wel ziet is dat mensen die geen wifi meer hebben, overschakelen op mobiele communicatie via het 4G-netwerk. Dat is dan een redmiddel.”