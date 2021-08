Een dagje mee met interieurstylist Lisette Post: ‘Ik let op kleine signalen en lichaamstaal van mijn klanten’

Zomer 2021Lisette Post uit Vlissingen is zelfstandig interieur- en vastgoedstylist. Een beroep dat aan populariteit wint, maar waarvan niet altijd duidelijk is wat iemand precies doet. ,,Ieder huis, iedere ruimte en ieder vraagstuk is verschillend.”

Als interieurstylist komt Lisette veel over de vloer bij klanten en geeft advies over kleurgebruik, type en stijl van meubels, materiaalgebruik en verlichting. ,,Vaak bij particulieren, die hun eigen huis willen inrichten of zakelijke klanten, zoals bedrijven of winkels. Mijn motto: Sommige mensen zoeken naar een prachtige plek, ik zorg dat een plek prachtig wordt.” We kijken een dag mee, achter de schermen van een interieurontwerpster.

05.15 uur. De wekker gaat vroeg deze morgen, zeker voor een avondmens als Lisette. Ze start de dag met een BNI netwerkmeeting. ,,We beginnen om half 7 en ik word om kwart over zes verwacht bij vakantiepark Duinzicht in Koudekerke. Daar help ik mee om alles klaar te zetten en bezoekers welkom te heten.”

06.45 uur. Een ontbijtbuffet staat klaar met o.a. verse broodjes, fruit, yoghurt, cruesli en gekookte eieren. ,,Voor mij is vooral de koffie belangrijk, want ik moet goed wakker zijn voor mijn pitch zo dadelijk”, zegt Lisette, terwijl ze ook een broodje meepakt. ,,Iedere bezoeker krijgt de kans om zijn of haar bedrijf in 60 seconden te promoten.”

07.30 uur. Lisette houdt een pitch over duurzaamheid en hoe dit in het interieur kan worden toegepast. De toehoorders luisteren aandachtig. Het is een bijeenkomst met 26 lokale ondernemers. ,,We komen wekelijks bijeen en bij deze meetings bundelen we onze krachten.” Lisette stelt aan tafel de vraag of iemand een specifiek contact binnen een bouwbedrijf weet, de vraag wordt meteen positief beantwoord. Ook raakt ze in gesprek over haar werkzaamheden. ,,Als interieurstylist moet je tussen de regels door kunnen lezen. Als een klant een duidelijke afkeur heeft voor iets zonder dat uit te spreken, heb ik dat vaak direct door. Het zijn kleine signalen en lichaamstaal waar ik op let.”