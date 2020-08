Een dag met Cor de kaasboer: ‘De verschillen tussen de eilanden maakt het leuk’

Zomer 2020Hoe ziet de werkdag van een marktkoopman eruit? We staan een dag in de verkoopwagen van Cor de Kaasboer, op de markten in Yerseke en Sint Maartensdijk.

06.00 uur, thuis in Melissant

Het is nog vroeg op Flakkee als Cor Donselaar (49) aan zijn werkdag begint. Even nog wat kaas laden, Zeeuwse eitjes ook. Die eitjes zijn zeer schappelijk geprijsd, goedkoper dan waar ook. ,,Een lokkertje", zegt Cor. ,,Je hoopt dat de klant meteen ook wat kaas of vleeswaar koopt."

Wie ook aan boord stapt is Matthias, de 13-jarige zoon van Cor. Marktkoopman in de dop en sinds de uitbraak van corona een welkome hulp in de wagen. Ook nu in de zomervakantie rijdt de leerling van het Prins Maurits College in Middelharnis de markten in Zeeland af, van Borssele tot Sint Annaland. Zoals vroeger zijn oudere zus Anne-Linde een bekend gezicht was voor veel klanten. Op de zaterdagmarkt in Wemeldinge draait Anne-Linde trouwens nog gewoon mee.

Trouwe klanten herinneren zich ook Piet, de vader van Cor. In de eerste jaren was Piet nog de steun en toeverlaat van Cor. ,,Ik heb ontzettend veel aan hem te danken."

Volledig scherm Cor Donselaar maakt samen met zoon Matthias de kaaskraam gereed. © Johan Van Der Heijden

07.00 uur, uitpakken in Yerseke

De moderne verkoopwagen biedt vele voordelen. Eén druk op de knop en de luifel zakt. Binnen de kortste keren komt ook de vitrine naar buiten. Een stuk of wat kazen worden prominent op de toonbank gelegd. Cor komt graag in Yerseke, een mooie markt in het hart van het dorp. De kaasboer heeft er een mooie plek, vlak bij het VVV-inspiratiepunt en tegenover de plaatselijke bakker. Precies in de loop van het publiek.

Het marktkoopmanschap is een zaak van lange adem. Het is soms lang wachten, voordat je een standplaats krijgt. Cor is klein begonnen, in 1997. Kleine markten, in kleine dorpjes, een klein karretje. Daarvoor werkte hij even in loondienst, bij een andere kaasboer. ,,Daar heb ik vooral geleerd hoe het niet moet." Cor heeft nog een blauwe maandag met diepvriesproducten langs de deur geleurd. ,,Niks voor mij."

Eigenlijk wilde Cor altijd kok worden. Voor dat vak heeft hij ook geleerd. Zijn laatste baan in die branche was dieetkok, in het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam. Het was niet helemaal wat hij zocht. ,,Ik wilde contact met de mensen."

07.30 uur, de eerste klanten

Quote Ik heb oudere klanten die me hun pincode vertellen Kaasboer Cor Van ochtendhumeur heeft niemand in Yerseke last. Er wordt vrolijk gegroet en de loop zit er al vroeg in. Cor lijkt iedereen te kennen en iedereen kent Cor, na zoveel jaren. Dat levert dagelijks mooie ontmoetingen op. Ook in Yerseke is dat het geval. Over een jonge vrouw die zojuist met haar kaas is vertrokken: ,,Zij kwam als jong meisje in Borssele al kaas bij me halen, voor haar moeder."

De kern van het marktkoopmanschap: vertrouwen opbouwen. Van dat vertrouwen zijn mooie voorbeelden te zien, in Yese en later op de dag ook in Smerdiek. Bij oudere klanten vooral, voor wie de markt nog vaak een sociale gebeurtenis is. Een senior houdt zijn portemonnee omhoog, voor het wisselgeld. Ongezien verdwijnen de muntjes in de beurs. Cor is trots op dat opgebouwde vertrouwen. ,,Ik heb oudere klanten die me hun pincode vertellen.”

Volledig scherm Marktkoopman Cor (r) geeft Hans Zoeteweij een stukje kaas om te proeven. © Johan Van Der Heijden

09.00 uur, drukte

Het assortiment van Cor is mettertijd flink uitgebreid. In de verkoopwagen zijn zo'n zestig vaderlandse kazen uitgestald. Plus een dertigtal kazen van buitenlandse herkomst, vaak soorten die je niet in de gemiddelde supermarkt tegenkomt en van beschermde oorsprong. In Yerseke vragen de klanten het meest naar de bekende kazen, van jong en jong belegen tot kemiene. Boerenkazen uit Zeeland heeft Cor niet. ,,Ik ben er niet van gecharmeerd. Te wisselend van kwaliteit.”

Cor heeft klantenkennis, tot achter de komma. Vaak pakt hij al een kaas, voordat de bestelling is geplaatst. ,,Handig als het druk is." Namen kent Cor lang niet altijd. Maar als-ie thuis met Anne-Linde een dorp noemt, het tijdstip van de dag en het soort kaas, dan is het meteen duidelijk. ,,Zien we samen het gezicht erbij."

Quote Die lekkere woste van de vorige keer, eijje die nog?

Havenmeester Rinus Nieuwenhuize meldt zich aan de kraam. ,,Hien krom stikje, Cor, daar hou ik niet van." Hans Zoeteweij komt langs, vaart op een coaster en koopt om de andere week kaas bij Cor. De laatste jaren is het assortiment flink uitgebreid, met ook gedroogde zuidvruchten, noten en delicatessen. Zoeteweij proeft een stukje onbekende kaas en heeft zijn boodschappenlijstje in het hoofd. ,,Die lekkere woste van de vorige keer, eijje die nog?”

10.30 uur, wel en wee

De stroom klanten houdt niet op. De in Oosterland op Schouwen-Duiveland geboren Cor schakelt moeiteloos tussen dialect en ABN, al naar gelang de klant die voor hem staat. Matthias maakt zich verdienstelijk met het aanslepen van steeds nieuwe dozen eieren. Ondertussen wordt geïnformeerd naar het wel en wee van de klanten. Een zieke buurman, een revalidatieproces, Cor weet het allemaal. De vakantieplannen komen aan bod. De meeste Zeeuwse markten moeten het de komende weken even zonder Cor doen, behalve Yerseke en Wemeldinge. Cor stelt zijn verontruste klantjes in het mosseldorp gerust. ,,Ik kan jullie niet missen."

Volledig scherm © Johan Van Der Heijden

12.30 uur, inpakken en wegwezen

De markt in Yerseke nadert zijn einde. Om half een gaat de klep dicht. Eendrachtig ruimen vader en zoon Donselaar op. Cor is tevreden. Lekkere omzet gedraaid, in ideale marktomstandigheden. ,,Net geen strandweer, dat is voor ons het beste." Het kan ook anders zijn, weet Cor uit ervaring. ,,Vijf graden vorst, een hele week wind uit het oosten, dan denk je weleens dat je beter had kunnen doorleren."

13.15 uur, in Sint Maartensdijk

De markt in Sint Maartensdijk kent een lange geschiedenis. Dat staat allemaal te lezen op het informatiebord bij de mooie oude dorpspomp. In 1414 werd hier al markt gehouden. De Smalstad had in vroeger tijd zelfs recht op twee veemarkten per jaar. Kortom, Cor past in een lange traditie als hij om kwart over een zijn verkoopwagen parkeert, precies tussen de kramen van Bakker Wilmpie en de dameskleding van Bolle Bo. Ook hier staan de klanten al te wachten, netjes op anderhalve meter afstand van elkaar. Lenie Ponse uit Scherpenisse is een vaste bezoeker, op het hele eiland bekend vanwege haar kennis der natuur en humor. Na de bestelling pakt haar pincode even niet. ,,Je machine heeft zeker overuren gemaakt in Yerseke, Cor?"

Lenie heeft oog voor detail. Matthias heeft door de vliegende start van de markt iets vergeten. ,,Je hebt geen tijd gehad om je schort om te doen." Lenie is ook bekend van haar bakkunsten. Uit het niets tovert ze drie heerlijke stukken cake tevoorschijn, voor de mannen in de kaaswagen. ,,Vanmorgen een bloemdijk geïnventariseerd en die cake is over."

14.00 uur, in actie

De kaasman-voor-één-dag komt nu zelf ook in actie. Ervaart hoe zwaar het is om een vers wiel jonge kaas van twaalf kilo met een draad doormidden te snijden. Een stukje Italiaanse Taleggio met een gewoon mes afsnijden valt nog mee. Moeilijker wordt het om met een kaasmes de door de klant gevraagde drie ons Jersey te snijden. Ruim een ons te veel, de klant neemt er genoegen mee. Er wordt gelachen om de ruime marge, ook bij een tweede poging. ,,Je bent een goeie kaasboer."

Quote Natuurlijk maak je veel uren. Maar je leeft in een soort van vrijheid en werkt altijd in de open lucht. Je bent steeds op weg met je aanhanger naar weer een ander Zeeuws dorp.

Wat opvalt in Sint Maartensdijk: bijna iedereen bestelt voor drie weken vooruit. Niemand wil in de vakantietijd zonder kaas van Cor zitten. Vooral bij de vacumerende Matthias moeten de handjes nu uit de mouwen. Er wordt gezinspeeld op het toeristische pontje dat vanuit Gorishoek naar Yerseke en Wemeldinge vaart. Zelfs voor de trouwste klant is dat geen optie. ,,We weten niet wat het weer doet."

17.00 uur, naar huis

De markt in de Smalstad sluit. Nog een uur en dan is Cor thuis. Een werkdag van twaalf uur zit er bijna op. De kaasboer is een gelukkig mens. ,,Natuurlijk maak je veel uren. Maar je leeft in een soort van vrijheid en werkt altijd in de open lucht. Je bent steeds op weg met je aanhanger naar weer een ander Zeeuws dorp. Die onderlinge verschillen tussen de dorpen en eilanden maken het werk extra leuk. In het ene dorp zijn de klanten uitbundiger, ergens anders meer ingetogen. Voor mij is geen dag hetzelfde."