Eén dag cel voor betaalde seks met veertienjarig meisje

Kaartje Zeeuwse musea gemiddeld het goedkoopst

14:24 VLISSINGEN - In Zeeland was in 2016 een toegangskaartje voor een museum gemiddeld goedkoper dan in alle andere provincies. Het museumbezoek vertoonde in Zeeland - gelijke tred houdend met de landelijke trend - een stijgende lijn ten opzichte van 2015.