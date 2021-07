Een dag als gemeenteraadslid: ‘Dit is de allerleukste baan van de wereld’

video Stoet van school­stoel­tjes trekt door Krabbendij­ke

22 juli KRABBENDIJKE - Het is donderdagochtend even filerijden in het centrum Krabbendijke. Pas na de zomervakantie krijgen de bijna driehonderd leerlingen van de Julianaschool les in het nieuwe tijdelijke onderkomen aan de Vlierbessestraat, maar vandaag mogen ze alvast hun stoeltje verhuizen.