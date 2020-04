Een coronatest vanuit de auto; bij het Adrz kun je door de teststraat

Met een wattenstaafje wordt diep in de neus en keel een monster afgenomen. Personeel met klachten dat werkt in het ziekenhuis, maar ook in verpleeghuizen of woongroepen kan zo te weten komen of ze besmet zijn met het virus en of ze dus thuis moeten blijven. Ook degenen die via een huisarts of GGD worden doorverwezen kunnen door de teststraat rijden of de testpoli bezoeken. Volgens arts en microbioloog Bas Wintermans van het Adrz worden nu dagelijks in Goes zo’n duizend mensen getest op een besmetting. In de teststraat zijn dat er momenteel zo’n 350. ,,Maar dat kunnen er in de toekomst nog veel meer worden.”