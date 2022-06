Een concert én een Choral Evensong: het Roder Jongenskoor maakt er een weekend Zeeland van

,,Ja, voor zover ik kan nagaan is dit de eerste keer dat we in Zeeland zijn", zegt dirigent Rintje te Wies. ,,We gaan naar Brouwershaven. We overnachten in een kampeerboerderij bij Arnemuiden en zijn zondag in Goes.” De twee optredens zijn zeer verschillend. In de Grote of Sint Nicolaaskerk in Brouwershaven gaat het echt om een concert. ,,En in Goes is het een choral evensong, een dienst met een preek waarbij het koor de leidende rol heeft.”