Een bittere pil voor veel ondernemers, verschillende evenementen in de provincie afgelast

Verschillende evenementen in de provincie kunnen de komende weken niet doorgaan vanwege de verscherpte maatregelen die gisteravond werden afgekondigd. Festivals en evenementen kunnen tot zeker 13 augustus geen doorgang vinden. Een bittere pil voor veel ondernemers. Het Kermisfeest in Westkapelle, dat voor vandaag en maandag gepland stond, moest op de valreep worden afgelast. Ook City of Dance op 17 en 18 juli in Middelburg kan geen doorgang vinden, maakte de organisatie gisteravond bekend. Een overzicht.

Kermisfeest Westkapelle op 10 en 12 juli

De kermis en het traditionele gaaischieten onder aan de Westkapelse zeedijk konden al niet doorgaan, maar Kasteel van Batavia kwam met een alternatief. Op een evenemententerrein rond het Kasteel zou een feesttent komen waarna toegangscontrole op covid-19 vrij gefeest kon worden. Nu er voorlopig geen grote evenementen kunnen plaatsvinden, kan het feest niet doorgaan. De organisatie laat weten erg teleurgesteld te zijn in de handelswijze van Rijksoverheid en is geschokt over het annuleren van evenementen op zo’n korte termijn. ‘Er zijn vraagtekens bij het beleid‘.

17 juli: Trekkertrek Aagtekerke

Het zou voor Marjolein Maljaars uit Aagtekerke de eerste keer in twee jaar tijd worden dat ze weer kan deelnemen aan een trekker-trek wedstrijd, maar de organisatie zag zich gisteravond door de nieuwe maatregelen genoodzaakt de stekker uit het evenement te trekken.

17 en 18 juli: City of Dance

Ook voor City of Dance was het een bittere pil. Het dancefestival nam het besluit vrijdagavond na de persconferentie. ,,We zouden jullie verrassen met een waanzinnige 20ste editie, maar helaas is het ons en onze bezoekers niet gegund. Wij gaan de 20ste editie wederom verplaatsen naar 2022", meldde de organisatie op Facebook.

13, 14 augustus: Colijnsplaatse Dagen

Tot 12 en 13 augustus 2022, is de boodschap van de organisatie van de Colijnsplaatse dagen. ‘We hadden plan A t/m D, maar ook wij hebben besloten de stekker er uit te halen. We zijn tot afgelopen vrijdag bezig geweest met plan D, maar daar kwam na de persconferentie van vrijdag ook een einde aan. Wij kunnen niet voldoen aan alle eisen die gesteld worden. We hebben er alles aan gedaan om het voor elkaar te krijgen en vinden het erg jammer dat ook dit jaar de dagen weer aan ons voorbij gaan. We hopen dat we er in 2022 weer iets moois van kunnen maken!’