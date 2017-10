Een berichtje sturen tijdens het autorijden? Dat ga ik later nooit doen!

VideoGOES - Autorijden en dronken over een streep lopen op je vijftiende. En dat in de Zeeuwse week van de Veiligheid. Tijdens de ZLM Junior Trials in Goes mogen Zeeuwse jongeren voor één keertje achter het stuur kruipen. Met het programma hoopt de Zeeuwse verzekeraar zo'n 1700 jongeren tussen de vijftien en zeventien jaar bewust te maken van gevaren in het verkeer.

De deuren van de auto slaan dicht en een diepe zucht klinkt uit de monden van Dahny van Zundert en Davina Roelse. Op het parkeerterrein van Omnium mogen de leerlingen van CSW Toorop in Middelburg voor het eerst in hun leven in een auto rijden. Coach Joeri Duden begeleidt de meiden. De eerste opgave die hij hen geeft, is meteen een spannende: keihard gas geven om vervolgens hard op de rem te trappen.

Davina en Dahny weten niet dat er op de hoedenplank een paar plastic balletjes liggen, die naar voren zullen vliegen bij het remmen. Aarzelend trapt Davina op het gaspedaal. ''Kom op, sneller", spoort Joeri haar aan. De auto bouwt steeds meer snelheid op en dan trapt Davina op de rem. "Och gossie", is haar geschrokken reactie als de balletjes rond haar hoofd vliegen. Met deze oefening wil ZLM laten zien dat je geen losliggende spulletjes in je auto moet hebben liggen. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren.

Quote Dat ga ik later als ik een rijbewijs heb nooit doen! Ik ben niet gek! Dahny van Zundert

Tijd voor de volgende opdracht. Dahny moet door een rij pionnen slalommen terwijl ze Davina een berichtje stuurt. ''Dat meen je niet" roept de scholiere uit. "Dat ga ik later als ik een rijbewijs heb echt nooit doen hoor. Ik ben niet gek!" Het slalommen gaat niet zo soepel. En als Joeri dan ook nog de radio aan zet, is Dahny's concentratie helemaal weg. Ze raakt een pion. ''Daar gaat een kind", roept ze. Joeri: ''Jullie hebben nu ervaren hoe belangrijk het is om goed op te letten achter het stuur. Afleiding is levensgevaarlijk."

Lees verder onder de video

''We organiseerden dit evenement vorig jaar ook, in samenwerking met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland," vertelt Naomi Priem, medewerker schadepreventie van ZLM. ''Vooral de rol van de passagier staat centraal. Medepassagiers spelen namelijk een grote rol tijdens het autorijden. Ze kunnen de bestuurder afleiden of juist helpen. We stellen de leerlingen vandaag verschillende vragen, zoals 'durf je er iets van te zeggen als iemand achter het stuur op zijn telefoon zit?' of 'stap je in bij iemand die misschien een glaasje te veel op heeft?'. We proberen op die manier bewustwording te creëren over de gevaren in het verkeer."

Na het autorijden volgt het binnenprogramma. De leerlingen praten over wat ze fijn vinden aan autorijden en wat niet. ''We laten de jongens en meiden het gesprek op gang brengen aan de hand van hun ervaringen. Hierdoor ontstaan vaak leuke en belangrijke gesprekken", vertelt Priem. De leerlingen mogen ook ervaren hoe het is om dronken te zijn. Een speciale alcoholbril simuleert het effect van dronkenschap.