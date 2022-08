Een beetje geluk verspreiden is het motto van YourSurprise, ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Nog voordat mede-eigenaar van YourSurprise Arne Timmerman (37) geboren was, kwam Roy, een jongen met een verstandelijke beperking, al bij hem thuis over de vloer. Zijn moeder, Joka Timmerman, nodigde de toen 25-jarige knul regelmatig uit nadat ze hem leerde kennen via haar werk in de gehandicaptenzorg. Mede door Roy had Arne Timmerman de wens om iets voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betekenen in zijn bedrijf. ,,Ons motto is ‘Spread a little happiness’. We willen ook op een andere manier impact maken dan alleen met gepersonaliseerde cadeautjes.”