Een avond terug naar de jaren 70 in Groede

Love the one you’re with, zo heet het concert. Die zin is de titel van een lied, geschreven door Stephen Stills naar aanleiding van een uitspraak van Billy Preston. In 1970 bracht Stills het als single uit. Later werd het door tal van artiesten gecoverd, waaronder The Isley Brothers (1971) en Luther Vandross (1994). ,,Love the one you’re with, we vonden het een toepasselijke titel voor onze concertreeks”, zegt Jan Willem Verbeek. Hij is gitarist en tekstschrijver en na een tijd als artiestenmanager te hebben gewerkt richtte hij in 2014 The 70's Unplugged op. ,,Ik ben geboren in 1962 en ik was in de seventies fan van Fleetwood Mac. In het bijzonder de legendarische plaat Rumours. Overal waar je in die tijd kwam, hoorde je muziek van die lp. Nog steeds worden veel nummers gedraaid op de radio, denk aan Dreams, Don’t Stop en natuurlijk Go your own way. Onze laatste tournee stond volledig in het teken van die plaat, nu hebben we gekozen voor liedjes over de liefde.”