Eej! grijpt naast prijs beste magazinecover

Wrakings­ver­zoek in Zeeuw-Vlaam­se zedenzaak afgewezen

9 december MIDDELBURG - Het verzoek van de advocate van de Terneuzense verdachte om de rechtbank te wraken in de Zeeuws-Vlaamse zedenzaak is afgewezen. Dat betekent dat de rechters niet vervangen hoeven te worden. De advocate was van mening dat de rechters vooringenomen of partijdig zouden zijn.