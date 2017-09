Edudelta is te klein om te blijven bestaan en wordt opgesplitst

GOES - De Edudelta Onderwijsgroep is te klein om zelfstandig te blijven bestaan. Alle scholen, waaronder het vmbo en de groene school in Goes, worden overgenomen door andere onderwijsinstellingen.

De 190 leerlingen van het voorbereidend middelbaar onderwijs in Goes gaan met ingang van volgend jaar augustus naar de Pontes Scholengroep. De vestigingen in Middelharnis, Barendrecht en Bleiswijk, die samen 1100 leerlingen hebben, komen per 1 januari in handen van de Lentiz Onderwijsgroep in Vlaardingen.

Er wordt nog met Zeeuwse partners gesproken over een samenwerkingsverband waarin de 360 studenten van de groene school in Goes uiterlijk volgend jaar augustus een plek krijgen.

Door de fusies verdwijnen maximaal 25 van de 150 arbeidsplaatsen bij Edudelta.

Krimp

De overnames zijn noodzakelijk om het kwalitatief goede onderwijs van Edudelta in de regio overeind te houden, benadrukt voorzitter Koos Samsom van het college van bestuur. De scholengroep lijdt onder krimp van de leerlingenaantallen. Daar komt bij dat het ministerie van Economische Zaken bezuinigt op het groene onderwijs.

"De afgelopen jaren hebben we per leerling 1000 euro minder subsidie per jaar gekregen", verklaart Samsom. ,,Op jaarbasis kwamen we op een tekort van 800.000 euro. De fusie is niet nodig om de kwaliteit van Edudelta te verbeteren, want die wordt al als zeer goed beoordeeld. Maar we komen in cash-nood en kunnen daardoor niet meer innoveren en nieuw dingen doen."

De mbo-afdeling van edudelta werd dit jaar door de Keuzegids uitgeroepen tot beste Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) van Nederland.

Met de Lentiz Onderwijsgroep, die ongeveer vijf keer zo groot is als Edudelta, is een intentieovereenkomst getekend voor een bestuurlijke fusie. Per 1 januari gaan de vestigingen in Middelharnis, Barendrecht en Bleiswijk over naar Lentiz.

Met ingang van volgend schooljaar is de vestiging in Goes opgesplitst. Dinsdag is het personeel van Edudelta en Pontes ingelicht dat de afdeling vmbo bij de laatstgenoemde scholengroep komt. Samsom: ,,Twee jaar geleden zijn in Goes pogingen gedaan om alle vmbo-scholen van Ostrea, Pontes en Edudelta samen te laten gaan. In verband met signatuur en financiën is dat toen niet doorgegaan, maar wij hebben nu toch weer aangeklopt bij Pontes."

Goese afdeling

Over de Goese mbo-afdeling, de groene school, zijn nog gesprekken gaande. In Zuid-Holland werken Edudelta en Lentiz met andere scholen, overheid en bedrijfsleven al aan beroepencampussen.

"Dat zouden we in Zeeland ook moeten doen", stelt Samsom. ,,Je moet zorgen dat het onderwijs hier een duurzaam karakter krijgt. Dat moet je dan wel doen met regionale partners. Er zijn gesprekken geweest met de gedeputeerde, de wethouder en de ZLTO om in samenwerking met andere onderwijspartners tot een groene campus in Zeeland te komen."