Eddie Bogaert stopt als voorzitter Delta Ride for the Roses

's-GRAVENPOLDER - Eddie Bogaert neemt afscheid van zijn rol als bestuursvoorzitter van de Delta Ride for the Roses. Sinds 2008, het begin van de Zeeuwse Ride, was de inwoner van 's-Gravenpolder als vrijwilliger betrokken bij het evenement, de afgelopen 6 jaar als bestuursvoorzitter. Onder zijn voorzitterschap is het evenement uitgegroeid tot één van de grootste evenementen van Zeeland.

In 2018 werd met de Delta Ride for the Roses een recordopbrengt van 212.534 euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Na een succesvolle landelijke Ride for the Roses in Zeeland in 2008 besloot telecom- en energiebedrijf Delta om er een jaarlijks evenement van te maken. De stichting Delta Ride for the Roses werd opgericht en in 2009 werd de eerste Delta Ride verreden vanuit Goes. Het aantal deelnemers groeide van 3016 in 2009 naar 6273 in 2018.

In 2015 werd de Delta Ladies Night Ride toegevoegd en sinds 2017 is er ook een Zeeuws-Vlaamse Delta Ride in hetzelfde weekend. In december organiseert de Stichting Delta Ride for the Roses ook nog een Strand Ride.

,,De afgelopen 12 jaar heb ik me, samen met alle vrijwilligers, ingezet om met de Delta Ride for the Roses zo veel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker”, zegt Eddie Bogaert. ,,Ik ben er trots op dat sinds mijn aantreden het evenement is gegroeid van een ééndaagse naar een prachtig, driedaags evenement én een Strand Ride. Het is een mooie periode geweest waarin we jaar na jaar een prachtige bijdrage konden leveren aan KWF Kankerbestrijding. Ik heb er alle vertrouwen in dat er nieuwe mensen opstaan om hier vervolg aan te geven zodat we als Zeeuwsen ons samen blijven inzetten voor kankeronderzoek.”

Nieuwe organisatiestructuur

Voordat Eddie afscheid neemt werkt hij met het huidige bestuur en Delta nog aan de invoering van een nieuwe organisatiestructuur. Door de groei van het evenement is de huidige bestuursvorm, bestaande uit een comité Midden Zeeland en een comité Zeeuws-Vlaanderen, niet meer toereikend. De nieuwe structuur, bestaande uit een overkoepelend bestuur en twee werkgroepen, moet ervoor zorgen dat de Delta Ride for the Roses de komende jaren verder kan doorontwikkelen. Mariska van der Hulst, hoofd Communicatie Delta: ,,We zijn ontzettend dankbaar voor het werk dat Eddie heeft gedaan, samen met alle vrijwilligers. Mede dankzij zijn inzet is de Delta Ride for the Roses zo’n mooi en succesvol evenement geworden dat staat voor verbondenheid en saamhorigheid in Zeeland. Het is indrukwekkend hoe de Delta Ride nog ieder jaar groeit en hoe we keer op keer record opbrengsten behalen voor KWF Kankerbestrijding. De enige manier waarop we Eddie kunnen bedanken voor zijn inzet is doorgaan met de Delta Ride. Dus dat is wat we gaan doen.”