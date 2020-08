Economie krimpt in Zeeuws-Vlaanderen iets minder dan in de rest provincie

Rondje Schou­wen-Duiveland op de elektri­sche fiets: steeds gemakkelij­ker en comfortabe­ler

14:33 VIANE – Het uitzicht over het water achter het oude haventje is fenomenaal. Links lijkt Tholen bij eb slechts een paar stappen weg, rechts verbindt de Zeelandbrug in een strakke, witte streep twee overkanten. De Oosterscheldedijk bij Viane is een ideale plek om even halt te houden tijdens een fietstocht door de Duivelandse polders. Niet voor niets staat hier één van de meest gebruikte fietsoplaadzuilen van Zeeland.