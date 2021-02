Economie in Zeeland met 3 procent gekrompen

MIDDELBURG - De Zeeuwse economie is vorig jaar met 2020 met 3 procent geslonken. Dat de schade niet groter is, komt door 1 procent economische groei in Zeeuws-Vlaanderen in het vierde kwartaal. Deze plus is vooral te danken aan de prestaties van bedrijven in de haven van North Sea Port.

Zeeuws-Vlaanderen met zijn industriecluster deed het aan het eind van het jaar economisch een stuk beter dan de rest van Zeeland, waar een terugval was van 3 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over geheel 2020 is er weinig verschil ten noorden en ten zuiden van de Westerschelde. De Zeeuws-Vlaamse economie leverde 2 procent in, overig Zeeland 3 procent. De krimp wordt vooral veroorzaakt door twee lockdowns, het stilvallen van de cultuursector en niet in de laatste plaats de langdurige sluiting van de horeca. Een mooie zomer waarin veel toeristen vakantie vierden in Zeeland behoedde de horeca, het toeristische bedrijfsleven en de detailhandel voor nog grotere schade.

Schiphol

Landelijk is de economie 3,8 procent kleiner geworden. Zeeland zit daar met 3 procent ruim onder en loopt daarmee in de pas met de meeste andere provincies. De economische neergang is het grootst in Noord-Holland (-7 procent) en Groningen (-5 procent). In Noord-Holland was er minder vliegverkeer op Schiphol en viel ook de reisbemiddelingsbranche stil.

In Groningen is met name de teruggelopen gaswinning verantwoordelijk voor economische krimp. Flevoland wist de schade het best te beperken (-2 procent), dankzij goed presterende leasebedrijven en de groei van de detail- en groothandel en het feit dat deze provincie weinig horeca en reisorganisaties huisvest.