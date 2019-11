Economie draait als een dolle. Minder Zeeuwen werkloos, maar of dat zo blijft is de vraag

Het UWV, de instantie die verantwoordelijk is voor het verstrekken van uitkeringen, heeft dat bekendgemaakt. Eind oktober kregen 3704 Zeeuwen een ww-uitkering. Een jaar geleden waren dat er nog 4508, een afname van 804 uitkeringen. In een jaar tijd is het aantal ww-uitkeringen in Zeeland dus met 18 procent gedaald, terwijl dat landelijk ‘maar’ 13 procent is. In totaal is nu 1,9 procent van de Zeeuwse beroepsbevolking buiten zijn schuld werkloos; landelijk ligt dat percentage op 2,6 procent.

Kentering

Maar het uwv spreekt van een lichte kentering. Want wanneer de organisatie de cijfers van oktober vergelijkt met die van een maand geleden, dan is er een lichte stijging van het aantal ww-uitkeringen te zien. En dat is voor het eerst sinds lange tijd. Of het gaat om een tijdelijke schommeling of een nieuwe trend, is nog de vraag. In elk geval kregen in oktober 3704 Zeeuwen een ww-uitkering tegen 3688 in september, een stijging van 16 (0,4 procent).