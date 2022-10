Eb en vloed terug in de Hedwigepolder

column annemarie van de vreugde Zien en gezien worden in het kinderpara­dijs

Weinig dingen zijn zo onaantrekkelijk als een volwassen man die tegen zijn bokkige peuter onderstaand praatje afsteekt: ,,Maar ik wil jou helpen, vriend. Mag ik jou helpen met het bouwen van een blokkentoren?” Dit soort gesprekken vliegen me om de oren in de binnenspeeltuin waar ik me bevind. Het is vakantie, het is er afgeladen. De volwassenen en hun kinderen zoeken vertier.

26 oktober