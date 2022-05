E-bikers zijn gék op fietsprovincie Zeeland. ‘Maar we moeten niet denken dat we er al zijn’

REPORTAGEMet bubbels werd in 2020 een fietsoplaadzuil bij het haventje van Viane aan de Oosterschelde geopend. Kort daarna blies een storm de laadpaal omver. Leve de e-bike, in winderig Zeeland. De provincie scoort hoog bij plezierfietsers, óók die op een e-bike. ,,Maar we moeten niet denken dat we er zijn.”

Kun je met je elektrische fiets zonder al te veel stress Zeeland doorkruisen? Zeker weten. Al is de oplaadpaal bij het Schouwen-Duivelandse Viane gesneuveld. Net zoals die bij Wemeldinge en die bij de Zeeuws-Vlaamse buurtschap Griete.

Bij de provincie Zeeland, die samen met lokale partners de afgelopen drie jaar zo’n dertig solitaire oplaadzuilen neerzette, is niet exact in beeld hoeveel zuilen de Zeeuwse weersomstandigheden tot dusverre overleefden. Gemeentes gaan veelal over aanschaf, beheer en onderhoud.

Een mooi uitzicht cadeau

Toch wordt niet gesomberd in de Middelburgse Abdij. Want hoewel het altijd ‘groter en beter’ kan, kun je als fietser nog altijd inpluggen in tientallen Zeeuwse zuilen. Picknickbank erbij, een mooi uitzicht cadeau of de mogelijkheid om in de buurt nog iets anders te ondernemen.

Volledig scherm Terwijl je je fiets oplaadt bij Retranchement kun je een ommetje maken over de wallen © Esme Soesman

Zo kun je bij Retranchement een wandeling over de wallen maken, terwijl je je fiets oplaadt. Gratis, met dank aan zon en wind. ,,Samen met de circa 75 fietscafés en het steeds grotere aantal verblijfsaccommodaties met oplaadvoorzieningen levert dit een mooi netwerk van laadvoorzieningen voor de toeristische e-biker in de provincie op”, stelt gedeputeerde Dick van der Velde. ,,Het kan altijd beter, daar is ook zeker aandacht voor. Maar ik denk dat we vanuit toeristisch perspectief vooral trots mogen zijn op ons fietsnetwerk en de laadvoorzieningen daarin.”

Nog niet eens zo heel lang geleden was de situatie heel anders. Toen kon je nog lang niet op elke camping of bij elk hotel je fiets opladen, weet ambtenaar toeristische mobiliteit Paul Eversdijk van de provincie. ,,Het per se moeten opladen onderweg wordt steeds minder. Omdat je vaak al met een volle accu begint en omdat de kwaliteit van de accu’s nog steeds verbetert.” Kon je voorheen 30 of 40 kilometer op pad met een volle accu, nu is 70 kilometer al bijna een lachertje.

Volledig scherm Ambtenaar toeristische mobiliteit Paul Eversdijk (l) en gedeputeerde Dick van der Velde op de provinciale e-bikes bij de Middelburgse Abdij. © Dirk-Jan Gjeltema

Jan Paul van Hoven uit Goes, fervent e-biker en projectvrijwilliger van de Fietsersbond Zeeland, kan daarover mee praten. ,,Opladen zie ik mensen onderweg maar heel sporadisch doen.” Hij trapt zelf wekelijks honderden kilometers weg op zijn inmiddels tweede elektrische fiets. Maar één keer kwam hij in de problemen, toen hij met het pontje van Hansweert overstak om in Zeeuws-Vlaanderen een rondje te doen. ,,Toen had ik laadstress, omdat ik ging fietsen zonder te weten hoe ver ik kon komen.”

Volledig scherm Opladen aan een Zeeuwse fietspaal. Ze staan op de mooiste plaatsen © Esme Soesman

Eieren met spek

Bij een vriend schoof hij aan voor eieren met spek terwijl zijn fiets aan de lader ging. ,,Ik denk dat ik er wel twee uur heb gezeten. Dat is natuurlijk wel een beetje het ding. Als je ergens een uurtje gaat zitten, heb je misschien 10 of 15 procent van je accu erbij. Het is niet zoals snelladers langs de snelweg, waar je met een half uur laden een heel eind komt. Voor mij is opladen dan ook geen issue. Ik vind bewaking van de routes en de veiligheid en routetoegankelijkheid véél belangrijker.”

Recreatieve fietsers zijn gék op Zeeland. De provincie staat als vijfsterrenfietsprovincie te boek en scoorde bij een vorig jaar gehouden onderzoek onder recreatieve fietsers het rapportcijfer 8,4. Bijna de helft van die fietsers heeft een e-bike onder de kont en dat wordt naar verwachting de komende jaren alleen maar meer.

Quote Het taboe is er af. Je ziet ook steeds meer scholieren op een e-bike. Daar hoefde je vijf jaar geleden niet mee aan te komen Paul Eversdijk, Toeristische mobiliteit provincie

Lokale fietshandelaren verhuren bijna geen ‘gewone’ fietsen meer, weet Paul Eversdijk uit eerste hand. ,,Het taboe is er af. Je ziet ook steeds meer scholieren op een e-bike. Daar hoefde je vijf jaar geleden niet mee aan te komen. Toen was een e-bike voor de ‘oude lul’, om het zo maar even te zeggen.”

Volledig scherm Bij Griete aan de Westerschelde is de oplaadzuil verdwenen, maar met je banden oppompen kan nog wel © Esme Soesman

Mix aan gebruikers

Dat steeds meer forenzen en scholieren de e-bike ontdekken, betekent extra drukte op de fietspaden. Zorg is er, en dat is niet alleen een Zeeuws probleem, over de mix aan gebruikers die er samenkomt. ,,Je hebt fietsers, e-bikes, e-scooters. Er wordt gewandeld en gestept. Dat is een aandachtspunt waar we wat mee moeten. Meer fietspaden is waarschijnlijk niet nodig, maar misschien moeten we op strategische punten wel denken aan verbreding van fietspaden. Zodat we met dat medegebruik kunnen omgaan.”

Quote Uit elkaar die rotzooi. Leg zoveel mogelijk vrijliggen­de fietspaden aan en leid fietsers goed af naar veilige routes. Jan Paul van Hoven

Voor Jan Paul van Hoven staat veiligheid op nummer 1. De oud-directeur van megalandbouwbedrijf Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder houdt zijn hart soms vast als hij door de polder zoeft. ,,Een fietser is per definitie iemand die rechtdoor wil. Die maakt niet graag een omweg.” Met de rechttoe-rechtaan fietspaden vanuit de dorpen naar de stad zit het meestal wel goed, maar als een fietser afwijkt van die routes dan wordt het een ander verhaal.

In de remmen

Volledig scherm Hein Lobbezoo zet zijn fiets aan de lader bij Interieur Paauwe; zijn werkplek is ook fietscafé © Sandra Schimmelpennink ,,Dan kom je op plekken waar geen scheiding is tussen fietsers en ander verkeer. Als van die joekels van trekkers voorbij komen gedenderd dan is dat geen fijn gevoel. Als ik ze zie aankomen, ga ik altijd in de remmen.” Wat Van Hoven betreft moet daar volop in worden geïnvesteerd. ,,Uit elkaar die rotzooi. Leg zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden aan en leid fietsers goed af naar veilige routes. Is er geen geld? Vind potjes. Zeeland is voor mij voor 100 procent een fiets- en een e-bikeprovincie. Maar we moeten niet denken dat we er zijn.”

Dat niet alleen toeristen maar ook Zeeuwse scholieren en forenzen zich steeds vaker per e-bike verplaatsen, lijkt een onomkeerbare trend. Sinds een week of twee pendelt ook Hein Lobbezoo uit Goes heen en weer tussen huis en zijn werk bij Interieur Paauwe in Zonnemaire. Vooralsnog als mooiweerfietser, houdt hij een slag om de arm. ,,Het is goed voor je portemonnee, voor mezelf en voor het milieu. Op zich is het ideaal. Ik zit de hele dag, dus zo kom ik nog een beetje aan mijn beweging. Je krijgt frisse lucht en je koppie gaat leeg. Tot op heden bevalt het goed, maar ik ben er nog maar net mee begonnen.”

Ook in het Provinciehuis staan een paar e-bikes klaar voor werkgerelateerd gebruik. De gedeputeerde stapt er een enkele keer op voor een afspraak in de buurt. Eversdijk pakt er ook weleens één mee als hij een afspraak heeft in bijvoorbeeld Domburg. ,,Lekker even buiten zijn. Ik rij door mijn mooie provincie, ben gezond en duurzaam bezig en ik hoef niet in mijn auto te zitten. Het is een fantastische toevoeging.”

De favoriete route van Jan Paul van Hoven Volledig scherm Jan Paul van Hoven vindt het mooi dat er oplaadvoorzieningen zijn, maar hij hecht nog meer aan veiligheid en mooie toegankelijke routes. © Sandra Schimmelpennink Gek is Jan Paul van Hoven (70) op fietsen in Zeeland. ,,Het is een waanzinnig mooie fietsprovincie. Waar vind je zoveel ruimte, zoveel uitzicht? Tijdens één en dezelfde rit rijd ik langs de Oosterschelde en de Westerschelde. Ik vind dat echt heel mooi.” Zes jaar geleden stapte hij over op de e-bike. Ook daarop kun je zweten en ploeteren. ,,Maar dat heb je zelf in de hand. Je kunt ’m uitzetten, je kunt ’m in de ecostand zetten of full power als je tegen de wind in moet. Ik heb voor een e-bike gekozen omdat het een middel was om mijn actieradius te vergroten. Ik wilde ook graag een rondje Veerse Meer doen en over Schouwen-Duiveland kunnen fietsen via de kering en de Zeelandbrug. Maar dat vond ik op een gewone fiets te ver.” Iconen Noord-Beveland doet hij vaak. ,,Je kunt er veel buitendijks fietsen en het is leuk om eens te stoppen bij dat soort iconen als de Zeelandbrug. Daar rijd je normaalgesproken alleen maar met de auto overheen. Zo kun je er eens van onderen tegenaan kijken.” Volledig scherm Fietsen langs de Westerschelde, bij Hoedekenskerke. Eén van de favoriete routes van Jan Paul van Hoven. De knooppuntborden zorgen ervoor dat je de mooiste en meest fietsvriendelijke routes vindt © Esme Soesman Zuid-Beveland ziet Van Hoven als ‘een ideaal landschap om te fietsen’. ,,Een boomgaarden-coulissenlandschap. Schitterend hoor. Je kunt er van alle kanten doorheen.” Voor wie toch een beetje houvast zoekt, zet hij wat fietsknooppunten op een rij. De route voert van ’s-Heer Abtskerke (76), naar Nisse (92, ,,Dat is toch een bezienswaardigheid”), 98, 93, terugrijden naar Kwadendamme (96), 97, Hoedekenskerke (72), 35, 39, 38, 37, 91, 36, 34, 84 en dan even door naar de kerncentrale. ,,Industrie en natuur samen. Daar zit een spanningsveld in, prachtig. Ik ben een technofreak en moet daar altijd even gaan kijken.” Veel winst Behalve veiligheid denkt de Goese e-biker dat er veel winst zit in het aanbieden van mooie routes. ,,Hoe ontdekken mensen de leukste routes? En hoe krijg je ze zover dat ze denken: hier wil ik naar terug? Want het gaat niet om één keer fietsen. Mensen moeten denken: oh jongens, ik moet terug naar Zeeland. Daar is nog zoveel te doen.” Volledig scherm De fietsknooppuntenroute van Jan Paul van Hoven. Deze routes vind je overal op borden langs de weg, maar er zijn ook kaarten te koop en er is een gratis knooppuntenapp. Voor 5 euro kun je die een jaar zonder advertenties gebruiken. © Esme Soesman

Fietscafés op verrassende plekken Volledig scherm Fietscafés zijn te herkennen aan de blauwe bordjes en zijn opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk © Sandra Schimmelpennink Je hebt ze in alle soorten en maten: fietscafés. Dat kunnen echte cafés zijn maar ook dorpshuizen, ateliers, musea of boerderijwinkels. In Zonnemaire vind je er zelfs één bij Interieur Paauwe. Wie wil kan daar zijn fiets aan de lader leggen of in de weer gaan met fietspomp en reparatieset. ,,We hebben hier toiletten, je kunt hier een kop koffie drinken, even lekker zitten of een rondje doen”, zegt Steven Marteijn van Paauwe. Want hoewel er horeca zat is op het eiland, is er in de buurt op een doordeweekse ochtend niet veel geopend. Dat was tien jaar geleden de reden om in te stappen. ,,Voor ons is de pre dat mensen het hier zien en op een later moment misschien terugkomen. Er wordt ook echt gebruik van gemaakt. De fietscafés zijn opgenomen in de knooppuntenroute. Mensen vinden het hartstikke leuk.” Volledig scherm Het oplaadpunt bij 't Veeruus © Esme Soesman Openbare toiletten Fijne pleisterplaatsen, goede fietspaden, mooie uitzichten, voldoende openbare toiletten en fietsstallingen: het zijn allemaal voorzieningen die het e-biken kriskras door Zeeland aantrekkelijk maken. Op verschillende plaatsen in Zeeland wordt geëxperimenteerd met nieuwe voorzieningen, zoals in Zeeuws-Vlaanderen. Daar kun je op vier plekken met een app een e-bike uit een onbemande stalling halen om die na gebruik in een hub naar keuze weer achter te laten. Mogelijk breidt dat concept over de hele provincie uit. ,,Zeeland is speciaal”, zegt provinciaal mobiliteitsmedewerker Paul Eversdijk. ,,Het is best een uitdaging om hier te fietsen met de weersomstandigheden en de afstanden die je hier hebt. En dat in combinatie met het water. Maar ik denk dat de e-bike een rol speelt om die barrières te slechten. We komen er heel goed uit als fietsprovincie. Dat ligt ’m juist ook in wat je hier kunt zien, beleven en proeven. We hebben hier heel veel mee.”

Volledig scherm Alle voorzieningen voor fietsers maken samen het netwerk. Bij ’t Veeruus in Kortgene kun je niet alleen opladen, maar je kunt er ook voor reparaties terecht. © Esme Soesman