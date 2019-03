Dure landbouwgrond in mum weg

World Press Photo toont neusje van de zalm uit het wereld­nieuws van 2018 in Zierikzee

13:33 ZIERIKZEE - De World Press Photo strijkt in juli neer in Zierikzee met een overzichtsexpositie van de wereldwijd beste journalistieke foto's van 2018. De organisatie wil ieder jaar in een andere Zeeuwse plaats het neusje van de zalm laten zien. Vorig jaar was dat in Hulst.