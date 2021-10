Duizendpoot Dennis Plantinga: ‘Zo triest, die kinderen op de vuilnisbelt’

,,Ik ben opgegroeid in de wijk ‘t Zand in Middelburg. Mijn vader had daar een bakkerij. Er zaten toen ook een slager en een groenteboer in de buurt. Ik wist al snel één ding zeker: ‘Ik wil later geen bakker worden’. Maar het was fijn daar op te groeien. Mijn liefde voor korfbal is er ontstaan.” Lachend: ,,Ik had een vriendinnetje en die zat op korfbal. Ik ben toen met haar meegegaan. De korfbalvereniging zat vlakbij in de wijk. Maar de tennisvereniging ook bijvoorbeeld. Door dat meisje ben ik gaan korfballen. Maar dat had misschien ook zo maar tennissen kunnen worden. Tja, het meisje verdween, maar de korfbal bleef.” Korfbalvereniging Swift is, met wat tussenstops elders, altijd zijn club gebleven.