Duizenden padden geplet op Zeeuwse wegen ondanks reddingspoging

Toch lijkt de reddingsactie een druppel op een gloeiende plaat. Duizenden padden overleefden het verkeersgeweld niet. Remijn: "In Philippine sneuvelde hetzelfde aantal als er gered werd." Veel padden keren na het leggen van eitjes terug over dezelfde wegen. In Philippine is er aan die kant van de weg geen gaas. "Dat is een weg van één kilometer lang, voor de vrijwilligers is dat niet te doen. Dan zouden we hele dagen moeten controleren."



Het probleem is volgens Remijn dat er veel te weinig vrijwilligers zijn. "En de gemeente sponsort wel gaas en emmers, maar een paddentunnel aanleggen of weg tijdelijk afsluiten zou veel effectiever zijn." De paddenpopulatie is volgens Remijn overigens niet in gevaar. "Maar als we niet helpen, zou het helemaal een slachting worden. Het is toch dierenleed."