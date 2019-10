Duizenden militairen en tientallen tanks gaan via Vlissingen naar Duitsland

Het transport hoort bij de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa, die afgelopen jaar vanwege de toenemende geopolitieke spanningen met Rusland is vergroot. Naast materieel verplaatsen zo’n 3500 militairen van 2nd Armoured Brigade zich via Nederland naar Duitsland. Een andere Amerikaanse eenheid verplaatst zich tegelijkertijd met 1700 militairen en 80 Blackhawk, Apache en Chinook-helikopters in tegengestelde beweging van Duitsland, via de Rotterdamse haven, terug naar de VS. De inkomende gemechaniseerde brigade is afkomstig uit Fort Hood in Texas. De uitgaande helikoptereenheid gaat terug naar hun thuisbasis in Fort Stewart, Georgia.