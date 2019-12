Duizenden camera's houden Zeeuwen in de gaten

Forum voor Democratie wil Zeeuwen horen over de Zanddijk, de weg tussen de A58 en Yerseke

14:00 YERSEKE - Forum voor Democratie wil de Zeeuwen een stem geven in de besluitvorming over de Zanddijk, de weg tussen de A58 en Yerseke. De Statenfractie houdt daarvoor een enquête via sociale media en e-mail. Fractievoorzitter Fred Walravens legt uit waarom.