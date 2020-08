Duizend nieuwe vuilniszakken en urenlange tractortochten: een schoon strand krijg je niet vanzelf

Het strand bij Zoutelande, half acht ’s ochtends. Een snikhete dag kondigt zich voorzichtig aan. Over een paar uur gaat het hier los. Maar nu is nog koel, en is dit het domein van vroege vogels: hardlopers, wandelaars, een enkele visser, mensen met een hond. Én de medewerkers van de strandpost.

Daar, in en bij het gebouwtje van de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV), heerst bedrijvigheid. Een man en vrouw of tien loopt er al rond. Later op de dag krijgen ze vooral strandwachttaken. Dan houden ze oogjes in het zeil, plakken ze pleisters, lossen ze probleempjes en problemen van strandbezoekers op. Maar dat is pas vanaf een uur of tien. Nu zijn er andere dingen te doen. ,,Wij zijn geen reddingsbrigade, maar doen veel meer: we behéren het strand en de omgeving”, verklaart Thomas Langeler, hoofdstrandwacht in Zoutelande. Zijn post is één van de acht SSV-locaties aan het Walcherse strand.