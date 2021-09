Duitsland steunt verbouwing Etty Hillesum Huis: ‘Belangrijk om kennis over Etty levend te houden’

Zó wordt het Ooster­schel­de­mu­se­um in Yerseke een trekpleis­ter

13 september YERSEKE - Als één dorp in Zeeland barst van de boeiende verhalen dan is het wel Yerseke. Over hoe honderden gelukszoekers eind negentiende eeuw op de ontluikende oesterteelt in het Zeeuwse Klondyke afkwamen. Hoe vissers in 1953 honderden mensenlevens redden. Of hoe vanuit het dorp de strijd om het openhouden van de Oosterschelde is gestreden. Erfgoed Zeeland is er van overtuigd dat het Oosterscheldemuseum dé plek is waar - na een grondige opknapbeurt - deze verhalen tot leven kunnen komen en duizenden bezoekers kunnen trekken.