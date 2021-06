Duitsland haalt provincie Zeeland van risicolijst

Brugpie­pers voor het eerst op 'hun’ Ostrea: ,,Hee! Ken je me nog? Van de peuter­speel­zaal!”

17 juni GOES - Zo'n 260 brugpiepers - herkenbaar aan de wat onzekere blik boven het mondkapje - mochten woensdag voor het eerst komen kijken op de Fruitlaan bij het Ostrea Lyceum in Goes. Vanwege corona was de kennismaking streng geregisseerd.