Duitsers duiken weer op in Zeeland: ‘So froh dass wir hier sind’

Wind en regen? Geen probleem! Frieda en Heinz-Jürgen Gorgs trekken gewoon hun jassen en regencapes aan. Het stel uit Grefrath rijdt net camping ‘t Hoge Licht in Westkapelle op na een fietstocht met de tandem naar de markt in Zoutelande. Ze genieten volop in Zeeland met hun kleinkinderen Emma (9) en Hannes (7). ,,Het is heerlijk aan het strand. We houden van de frisse lucht hier. We fietsen veel en gisteren hebben we mosselen gezocht op het strand. En als het regent doen we kaartspelletjes in de voortent.”