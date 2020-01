Duitse werf naar rechter over gunning miljardencontract aan Damen

update 13.45 uur Krijgt Zeeland de hoogste luchtdruk allertij­den? Oppassen voor migraine en reuma

13:48 VLISSINGEN - Reumapatiënten en mensen die vaak last hebben van migraine kunnen de komende dagen meer klachten ervaren. Dat komt door een uitzonderlijk hoge luchtdruk in Nederland. De hoogste luchtdruk wordt in Zeeland verwacht. Aan het eind van de ochtend noteerde Wilhelminadorp de hoogste score: 1049,2 hPa