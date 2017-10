Duitse vrouw nog altijd vermist

Video Kaasboerderij waarschijnlijk doelwit van professionele inbrekers

19:38 NISSE - Kaasboerderij Ter Nisse in Nisse is in de nacht van dinsdag op woensdag waarschijnlijk het slachtoffer geweest van professionele inbrekers. ,,Ze hebben zelfs de elektriciteit uitgeschakeld en daarmee ook het alarm'', zegt eigenaresse Lenny Nieuwenhuijse.