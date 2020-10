Duitse vakantiegasten vliegen als de brandweer naar huis

Extra patrouil­les in Knokse uitgaans­buurt om Zeeuws ‘horecatoe­ris­me’ in beeld te brengen: ‘Indien nodig zullen we ingrijpen’

15 oktober De politie van Knokke-Heist gaat de komende dagen extra patrouilles inzetten in het uitgaansleven om te controleren of er plots massaal veel Nederlands de horeca in de kustgemeente komen bezoeken. Dat bevestigt korpschef Steve Desmet. Op zich is dat niet verboden, maar het gemeentebestuur wil de situatie nauwlettend in het oog houden. “Als de gezondheid van onze inwoners in het gedrang dreigt te komen, zullen we doortastend optreden”, zegt schepen Anthony Wittesaele (GBL).