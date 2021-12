Duitse toeristen blijven weg in de kerstvakantie

Hotel Het Verschil in Zoutelande is helemaal leeg tot aan de jaarwisseling. ,,Normaal zitten we vol met Duitsers rond de kerstperiode. Nu zijn we zo goed als leeg. Het is een logische beredenering van onze Duitse gasten om niet te komen. Ze kunnen niet in ons restaurant zitten en kunnen verder niet veel meer doen”, zegt manager William Dullaart.